Американские биржи открылись падением на 7%, вызвав остановку на фондовом рынке

На фоне стремительного распространения коронавируса в мире, меняются цены на нефть, а основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс S&P 500 в первые минуты упал на 6,9%, Dow Jones на 7%. После падения S&P 500 торги приостанавливали на 15 минут. Согласно данным в Bloomberg, если после восстановления потери достигнут 13%, торги приостановят еще на 15 минут. Если падение составит 20%, рынки закроют в день.

Правило о приостановлении торгов после падения на 7% применили впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

После возобновления торгов индексы продолжили падать, после чего немного восстановились. Падение наблюдается во всех секторах, однако больше всего пострадали акции энергетических компаний - падение достигало 10%.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину.

Тем временем "Консалтинговая группа "А-95" считает, что остановка экспорта Россией нефти в Беларусь не повлияет на украинский рынок нефтепродуктов.