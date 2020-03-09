подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
09 марта 2020, понедельник, 19:19 80
Финансы мира 2020-03-09T19:19:28+02:00
Українські Новини
Американские биржи открылись падением на 7%, вызвав остановку на фондовом рынке

Американские биржи открылись падением на 7%, вызвав остановку на фондовом рынке

Таня Войтюк
Нефть, Индексы, Обвал биржи, Фондовый рынок, Акции
Нефть. Фото: picabay
Нефть. Фото: picabay

На фоне стремительного распространения коронавируса в мире, меняются цены на нефть, а основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс S&P 500 в первые минуты упал на 6,9%, Dow Jones на 7%. После падения S&P 500 торги приостанавливали на 15 минут. Согласно данным в Bloomberg, если после восстановления потери достигнут 13%, торги приостановят еще на 15 минут. Если падение составит 20%, рынки закроют в день.

Правило о приостановлении торгов после падения на 7% применили впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

После возобновления торгов индексы продолжили падать, после чего немного восстановились. Падение наблюдается во всех секторах, однако больше всего пострадали акции энергетических компаний - падение достигало 10%.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину.

Тем временем "Консалтинговая группа "А-95" считает, что остановка экспорта Россией нефти в Беларусь не повлияет на украинский рынок нефтепродуктов.

Больше новостей о: Нефть Индексы Обвал биржи Фондовый рынок Акции

Ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17
Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса
Новости
В единственной стране Европы, где не было коронавируса, зафиксировали два случая заболевания 19:58
Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной, - ВОЗ 19:35
В зараженной коронавирусом Германии зафиксировали первые смертельные случаи 19:27
Американские биржи открылись падением на 7%, вызвав остановку на фондовом рынке 19:19
Из-за коронавируса в Иране выпустили 70 тысяч заключенных 18:57
больше новостей
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Элина Свитолина. Фото: wta
Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Мексике 10:14
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
больше новостей
В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok