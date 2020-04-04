Долар почав падати після рекордного зростання. Як змінювався курс за тиждень

Курс долара з початку березня підвищився на 3 гривні через кризу, викликану коронавірусом. Однак у перших числах квітня курс почав поступово падати. Українські Новини показують динаміку курсу гривні до долара за тиждень.Офіційний курс гривні до долара UAH\/USD: 30 березня 31 березня 1 квітня 2 квітня 3-5 квітня 6 квітня 28,1830 28,0615 27,6289 27,7538 27,5962 27,3730 Офіційний курс гривні до іноземних валют на 6 квітня Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 16,4142 944 AZN 1 азербайджансбкий манат 16,1626 975 BGN 1 болгарський лев 15,1165 933 BYN 1 білоруський рубль 10,6052 410 KRW 100 вона 2,2239 344 HKD 1 гонконгський долар 3,5303 208 DKK 1 датська крона 3,9576 840 USD 1 долар США 27,3730 978 EUR 1 євро 29,5601 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7380 392 JPY 10 ієна 2,5243 985 PLN 1 злотий 6,4666 356 INR 10 индійська рупія 3,6020 124 CAD 1 канадський долар 19,3183 191 HRK 1 куна 3,8754 484 MXN 1 мексиканський песо 1,1083 498 MDL 1 молдавський лей 1,4854 376 ILS 1 новий израїльський шекель 7,5244 554 NZD 1 новозеландсткий долар 16,0392 578 NOK 1 норвежська крона 2,6240 710 ZAR 1 ренд 1,4554 643 RUB 10 російський рубль 3,5697 946 RON 1 руминський лей 6,1189 360 IDR 1000 рупія 1,6646 682 SAR 1 саудовський ріял 7,2731 702 SGD 1 сінгапурський долар 19,0607 960 XDR 1 СПЗ 37,1977 398 KZT 100 тенге 6,1687 949 TRY 1 турецька ліра 4,0833 348 HUF 100 форинт 8,0868 826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,6264 203 CZK 1 чешська крона 1,0724 752 SEK 1 шведська крона 2,6951 756 CHF 1 швейцарський франк 28,016 156 CNY 1 юань женьміньбі 3,8601 Нагадаємо, за словами фахівців, відсутність співпраці України з МВФ призведе до істотного зростання дефіциту бюджету нашої країни і зробить негативний вплив на курс гривні.