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  • Долар почав падати після рекордного зростання. Як змінювався курс за тиждень
04 квітня 2020, субота, 08:00 3
Економіка 2020-04-04T08:00:01+03:00
Українські Новини
Долар почав падати після рекордного зростання. Як змінювався курс за тиждень

Долар почав падати після рекордного зростання. Як змінювався курс за тиждень

Валерия Драгомирова
НБУ, курс долара, курс гривні
Долар
Долар

Курс долара з початку березня підвищився на 3 гривні через кризу, викликану коронавірусом. Однак у перших числах квітня курс почав поступово падати. Українські Новини показують динаміку курсу гривні до долара за тиждень.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

30 березня 31 березня 1 квітня 2 квітня 3-5 квітня 6 квітня
28,1830 28,0615 27,6289 27,7538 27,5962 27,3730

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 6 квітня

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 16,4142
944 AZN 1 азербайджансбкий манат 16,1626
975 BGN 1 болгарський лев 15,1165
933 BYN 1 білоруський рубль 10,6052
410 KRW 100 вона 2,2239
344 HKD 1 гонконгський долар 3,5303
208 DKK 1 датська крона 3,9576
840 USD 1 долар США 27,3730
978 EUR 1 євро 29,5601
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7380
392 JPY 10 ієна 2,5243
985 PLN 1 злотий 6,4666
356 INR 10 индійська рупія 3,6020
124 CAD 1 канадський долар 19,3183
191 HRK 1 куна 3,8754
484 MXN 1 мексиканський песо 1,1083
498 MDL 1 молдавський лей 1,4854
376 ILS 1 новий израїльський шекель 7,5244
554 NZD 1 новозеландсткий долар 16,0392
578 NOK 1 норвежська крона 2,6240
710 ZAR 1 ренд 1,4554
643 RUB 10 російський рубль 3,5697
946 RON 1 руминський лей 6,1189
360 IDR 1000 рупія 1,6646
682 SAR 1 саудовський ріял 7,2731
702 SGD 1 сінгапурський долар 19,0607
960 XDR 1 СПЗ 37,1977
398 KZT 100 тенге 6,1687
949 TRY 1 турецька ліра 4,0833
348 HUF 100 форинт 8,0868
826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,6264
203 CZK 1 чешська крона 1,0724
752 SEK 1 шведська крона 2,6951
756 CHF 1 швейцарський франк 28,016
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,8601

Нагадаємо, за словами фахівців, відсутність співпраці України з МВФ призведе до істотного зростання дефіциту бюджету нашої країни і зробить негативний вплив на курс гривні.

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