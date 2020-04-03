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03 квітня 2020, пʼятниця, 21:20 5
Силові структури 2020-04-03T21:30:01+03:00
Українські Новини
Поліція відкрила справу за незаконну видачу тіла померлої від коронавірусу

Поліція відкрила справу за незаконну видачу тіла померлої від коронавірусу

Валерия Драгомирова
Поховання, Кримінальна справа, Херсонська область, Поліція
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як Кабмін розробив протокол поховання померлих від коронавірусу, поліція Херсонської області розслідує незаконну видачу родичам тіла пацієнтки, померлої внаслідок коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції області, передають Українські Новини.

"Не дочекавшись результатів зробленого лабораторного дослідження на коронавірус, вони видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки хворобу COVID-19", - йдеться у ньому.

Як встановили правоохоронці, в Олешківську центральну районну лікарню була госпіталізована 68-річна пацієнтка з попереднім діагнозом "пневмонія".

У неї відібрали матеріали для проведення лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. Після смерті жінки, 1 квітня лікарі видали рідним для поховання тіло, не отримавши остаточних результатів тестування.

В результаті, діагноз коронавірусної хвороби у жінки підтвердився.

Тіло було поховано без дотримання вимог розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням коронавірусу, що завідомо могло спричинити поширення цього захворювання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Зараз поліцейські та працівники інших служб встановлюють коло осіб, які контактували з жінкою та присутніх на її похороні.

Як повідомляли Українські Новини, родичам померлих від коронавірусу дозволяється брати участь в похоронах у засобах захисту.

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