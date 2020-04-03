Поліція відкрила справу за незаконну видачу тіла померлої від коронавірусу

У той час, як Кабмін розробив протокол поховання померлих від коронавірусу, поліція Херсонської області розслідує незаконну видачу родичам тіла пацієнтки, померлої внаслідок коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції області, передають Українські Новини.



"Не дочекавшись результатів зробленого лабораторного дослідження на коронавірус, вони видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки хворобу COVID-19", - йдеться у ньому.



Як встановили правоохоронці, в Олешківську центральну районну лікарню була госпіталізована 68-річна пацієнтка з попереднім діагнозом "пневмонія".



У неї відібрали матеріали для проведення лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. Після смерті жінки, 1 квітня лікарі видали рідним для поховання тіло, не отримавши остаточних результатів тестування.



В результаті, діагноз коронавірусної хвороби у жінки підтвердився.



Тіло було поховано без дотримання вимог розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням коронавірусу, що завідомо могло спричинити поширення цього захворювання.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.



Зараз поліцейські та працівники інших служб встановлюють коло осіб, які контактували з жінкою та присутніх на її похороні.



Як повідомляли Українські Новини, родичам померлих від коронавірусу дозволяється брати участь в похоронах у засобах захисту.