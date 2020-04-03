ДТЕК відключив шахту за борг в 114 млн гривень, хоча сам винен держструктурам 1,6 млрд гривень, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" відключило електроенергію для державної шахти "Південнодонбаська №1" за приріст боргу 4 млн грн у березні в той час, як ДТЕК отримав операційний прибуток EBITDA понад 15 мільярдів гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"ДТЕК відкрив шахту за борг 114 млн грн. Разом з тим сам ДТЕК заборгував державному Укренерго 600 млн грн, а за газ державним Нафтогазу і "Оператору ГТС" близько 1 млрд грн, хоча їх ніхто не відключав. Совість хоч зовсім трохи треба мати. Станом на сьогоднішній ранок, шахти "Південно-Донбаська 1" вже заливала вода, яка піднялася на 1 метр", - повідомив Герус.

Скріншот посади Андрія Геруса

Зазначимо, ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належить бізнесмену Рінату Ахметову.

Як повідомляли Українські Новини, ДТЕК Ахметова намагається уникнути сплати тарифу при експорті електроенергії через суд.

29 березня "ДТЕК Енерго" відновила роботу в штатному режимі і почав реструктуризацію позик.