ДТЭК Ахметова пытается избежать уплаты тарифа при экспорте электроэнергии через суд

Компания бизнесмена Рината Ахметова "ДТЭК Западэнерго" подала судебный иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием признать противоправной и отменить постановление №360, которым конкретизированы обязанности экспортеров платить тариф за передачу электроэнергии по сетям.

Об этом сообщило интернет-издание "Бизнес Цензор", ссылаясь на веб-сайт Окружного административного суда г. Киева.

Истец также заявил требования об обеспечении иска путем приостановки действия указанного постановления НКРЭКУ. В качестве третьей стороны к спору привечено НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, своим постановлением №360 от 7 февраля НКРЭКУ закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу.

"Мы ничего (нового) не внедряем. Плата есть, мы уточняем положения Кодекса… Никто экспортеров не освобождал (от тарифа). К нам обратились те, кто увидел технические недочеты в документах, мы их устраняем", – пояснил решение председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

В то же время против такого решения выступали представители группы ДТЭК Рината Ахметова, которая является крупным экспортером электроэнергии.

Напомним, компании группы ДТЭК Ахметова ранее перестали платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте и по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг за услуги передачи электроэнергии перед государственной компанией "Укрэнерго" в размере 544,48 млн гривен.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило D.Trading, которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

В D.Trading заявили, что эти начисления касаются вопроса оплаты тарифа при экспорте и импорте электроэнергии, заявив, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи.

В свою очередь в "Укрэнерго" заявляли, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) ранее предоставила разъяснения, согласно которым экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты "зеленых" тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.