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29 марта 2020, воскресенье, 13:06 311
Экономика 2020-03-29T13:06:16+03:00
Українські Новини
"ДТЭК Энерго" работает в штатном режиме

"ДТЭК Энерго" работает в штатном режиме

Александр Дмитриенко
Коронавирус, Ринат Ахметов, ДТЭК Энерго
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua

"ДТЭК Энерго" возобновил работу в штатном режиме и начал реструктуризацию займов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, компания не планирует сокращений и увольнений, а зарплата сотрудникам продолжает выплачиваться в соответствии с действующим законодательством.

"Компания ДТЭК Энерго начала переговоры с кредиторами о реструктуризации займов. Мы хотим перейти на новые условия обслуживания, чтобы снизить экономическую нагрузку на компанию, сохранить рабочие места и обеспечить бесперебойную работу предприятий. Это необходимое условие сегодня, которые вызвано экономической ситуацией из-за системного кризиса в украинской энергетике и усилено мировым кризисом из-за пандемии коронавируса COVID-19", – отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Он подчеркнул, что реструктуризация – это не дефолт, а изменение порядка и сроков выплат кредиторам, при этом компания уверена в достижении компромисса с держателями облигаций и банками.

Как сообщали Українськi Новини, "ДТЭК Энерго" приостановила выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу и разрабатывает предложения по их реструктуризации.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

В ноябре 2019 года "ДТЭК Энерго" завершила реструктуризацию своего банковского долга, выпустив еврооблигации на 100 млн долларов.

"ДТЭК Энерго" - структура холдинга ДТЭК, объединяющая угольный бизнес, генерацию и дистрибуцию электроэнергии, а также предприятия горного машиностроения.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

 

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