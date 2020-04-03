Відео дня: яскраві кадри успішного випробування комплексу крилатих ракет "Нептун"

Після того, як провели чергове успішне випробування ракети Вільха-М, в Одеській області успішно завершилися чергові випробування комплексу крилатих ракет Р-360МЦ "Нептун" виробництва ГККБ "Промінь".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДК "Укроборонпром".

"2 квітня 2020 в Одеській області на полігоні "Алібі" відбувся черговий етап випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун". Під час стрільб була проведена перевірка тактико-технічних характеристик, зокрема, дальність і точність ураження морських цілей. Випробування пройшли успішно - надводні мішені були уражені на заданій дальності", - йдеться в ньому.

Як повідомляє мілітарний портал, випробування і запуски українського комплексу крилатих ракет "Нептун" супроводжувала військова авіації. Забезпечення пусків в морі здійснювали кораблі і катери ВМС ЗС України, а в небі патрулировала пара прикордонних літаків DA40 Diamond і два винищувачі Су-27М1 і Су-27УБМ. Винищувачі супроводжували ракети під час польоту над водою.

Наголошується, що до складу ракетного комплексу "Нептун" входять універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина і командно-штабної модуль.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одеській області пройшли заключні випробування ракетного комплексу "Вільха-Р".

Також ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".