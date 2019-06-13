Фото дня: в Одесской области прошли заключительные испытания ракетного комплекса "Ольха-Р"

Сегодня, 13 июня, в Одесской области прошел заключительный этап государственного испытания ракетного комплекса "Ольха-Р". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, сообщается, что система "Ольха-Р" превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства.

Испытания "Ольхи". Фото: Минобороны

"Только что мы завершили государственное испытание системы и реактивного боеприпаса к нему "Ольха-Р". Особенности системы и боеприпаса в том, что, во-первых, она значительно превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса. Важно, что комплектующие как для системы, так и для боеприпаса - полностью украинского производства. После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ по поставке на вооружение Вооруженных Сил Украины и комплекса, и боеприпаса", - отметил Министр обороны Украины Степан Полторак.

Как сообщали Українські Новини, ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Ранее состоялись зрелищные огневые испытания украинско-турецкого боевого модуля Serdar.