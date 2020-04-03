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03 квітня 2020, пʼятниця, 14:16 10 Інфографіка
Кабмін 2020-04-03T14:36:16+03:00
Українські Новини
Українцям заборонили з'являтися в громадських місцях без маски

Українцям заборонили з'являтися в громадських місцях без маски

Таня Войтюк
Карантин, Маски, Кабмін, Денис Шмигаль, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кабінет міністрів України затвердив новий список додаткових обмежень в країні і заборонив перебування громадян в громадських місцях без захисної маски з 6 квітня.

Перелік відповідних карантинних заходів і введених обмежень прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"Заборонено з 6 квітня перебування в громадських місцях без одягненою маски-респіратора", - йдеться в опублікованому переліку заборон.

Обмеження під час карантину в Україні. Інфографіка: Кабінет МіністрівОбмеження під час карантину в Україні. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Урядом також введено заборону на відвідування дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.

Відвідування вищевказаних місць дозволено для вигулу домашніх тварин, але тільки однією людиною, і в разі службової необхідності.

Заборонено також відвідування закладів, що надають паліативну допомогу, закладів соціального захисту та надають соцпослуги установ.

Крім цього, забороняється самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

Обмеження в інших країнах. Інфографіка: Telegram/ШмигальОбмеження в інших країнах. Інфографіка: Telegram/Шмигаль

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів заборонив перебування на вулицях без підтверджувальних особу документів.

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