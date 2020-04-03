Карантин можуть пом'якшити, - Шмигаль

В той час, як в Україні заборонили ходити по вулиці групами більше двох чоловік, прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає ослаблення карантинних заходів до кінця квітня.

Про це він сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - сказав він.

За його словами, спочатку на роботу вийдуть люди працездатного віку, а паралельно частково буде поновлюватися рух громадського транспорту.

У той же час при частковому ослабленні карантинних заходів залишаться обмеження на прогулянки, масові зібрання, а також обов'язок громадян використовувати медичні маски в громадських місцях.

Шмигаль зазначив, що для школярів і студентів карантин буде продовжено в закладах освіти.

"Україна не може дозволити собі не працювати півроку або навіть 2-3 місяці", - сказав він.

За підрахунками уряду, хворі на коронавірус через 3 тижні мають одужати, а введене посилення карантинних заходів не допустить поширення інфекції.

Прем'єр підкреслив також, що ослаблення карантинних заходів дозволить уряду до початку травня почати перезапуск економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів заборонив переміщення групою осіб з понад 2 осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей на час карантину. Уряд також закликає громадян утриматися від виїзду на шашлики і прогулянок у парках до кінця квітня.

Також в Україні обмежать час перебування на вулиці.