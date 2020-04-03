МОЗ створить реєстр всіх місць обсервації в Україні

Міністерство охорони здоров'я планує скласти реєстр всіх місць обсервації на території України. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, відповідне доручення Моз вже отримав від Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

"Ми прописали чіткі критерії і межі, які повинні бути в обсерваторах, щоб запобігти поширенню коронавирусной хвороби, як на території України, так і всередині кожного конкретного закладу. Сьогодні-завтра наші фахівці разом з обласними державними адміністраціями проведуть огляд всіх потенційних місць для обсервації, буде сформовано додатково табличку, відповідають обсерватор зазначеним вимогам, і це буде новий реєстр усіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України", - повідомив Ляшко.

У той же час, в Україні недостатньо місць для обсервації, щоб евакуювати всіх українців відразу.

З 17 березня Україна закрила більшість пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення, а з 28 березня повністю закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень.

Перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.