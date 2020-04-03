У Мзс РФ заявили, що Франція і Німеччина зірвали створення консультативної ради з ОРДЛО

Міністерство закордонних справ Росії звинуватив Німеччину і Францію нібито у зриві створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО, у який увійдуть мешканці окупованого Донбасу і переселенці. Про це повідомляє прес-служба російського МЗС РФ.

В МЗС РФ відзначили, що спочатку був підписаний мінський протокол, а потім за прикладом Франції та Німеччини від домовленостей відмовився і Київ.

"На жаль, після наміченого прориву стали відбуватися дивні речі. В ході телефонних переговорів помічників" нормандських "лідерів Берлін і Париж під різними приводами йшли від підтримки домовленостей", - йдеться в повідомленні.

В РФ заявили, що всі ці події нібито "скидаються на добре скоординовану лінію".

"Всі ці події нагадують добре скоординовану лінію. Не хочеться вірити, що за нею ховається спроба торпедувати зрушення на переговорах з подолання внутрішньоукраїнського кризи і одночасно перекласти відповідальність за створився глухий кут на Росію і Донбас", - додали у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак заявляє, що тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) домовилася про те, що в найближчі місяці Україна поверне всіх своїх громадян, утримуваних на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей.

Також він заявив, що Єрмак заявив, що в консультативну раду увійдуть і жителі окупованого Донбасу, і переселенці.