На Донбасі бойовики продовжують провокації із застосуванням забороненої зброї

Вчора, 2 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування РФ 11 раз обстріляли позиції українських військових. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що шість обстрілів противник здійснив заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Для вогневих провокацій проти українських захисників на Донбасі ворог також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Всю свою активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

"Українські захисники на кожну ворожу провокацію відповідали прицільним вогнем по позиціях супротивника, чим змушували його кожен раз повертатися до дотримання режиму "тиші". За минулу добу втрат серед військовослужбовців збройних сил внаслідок обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 хв, наші позиції поблизу Новотошківского в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Після своєчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об'єднаних сил ворожі провокації припинилися. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох бійців ЗСУ і зазнали серйозних втрат.

Також ЗСУ зазнали серйозних втрат на Донбасі, 31 березня в бою загинув військовий, ще троє поранені.