ВСУ понесли серьезные потери: на Донбассе в бою погиб военный, еще трое ранены

Вчера, 31 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз прибегли к нарушениям режима прекращения огня. Погиб один военный, еще двое - получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции наших военнослужащих неподалеку Новотошковское, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Луганского.

"К большому сожалению, следствием преступных действий оккупантов стали потери в рядах наших защитников. Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства”, - говорится в сообщении.

Также по данным разведки, 31 марта уничтожены трое российских оккупантов, еще один был ранен. Кроме того, наши военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта на Донбассе погиб боец ВСУ, еще четверо военных ранены.

Также 29 марта на Донбассе боевики вновь устраивали провокации из запрещенного оружия.