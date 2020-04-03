Функціонери правлячої фракції намагаються оскаржити рішення суду, яке забороняє святкувати річниці нацистських злочинців, - Портнов

27 лютого 2020 Київська міськрада більшістю голосів прийняла постанову про відзначення у Києві пам'ятних дат і ювілеїв у нинішньому році. В цьому документі виявилося багато спірних історичних особистостей. Як повідомляли Українські Новини, 13 березня юрист і громадський діяч Андрій Портнов повідомив, що Адміністративний суд задовольнив його позов, згідно з яким було потрібно зупинити рішення Київради про святкування дат людей, пов'язаних з нацизмом в Україні.

Однак, як виявилося, ця справа залишається і в подальшому актуальною, як повідомив сам Портнов на свїй сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Друзі, інформую, що на припинене за моїм позовом судом рішення Київради про відзначення пам'ятних дат причетних до Голокосту нацистських злочинців, подана апеляційна скарга.

Апелянт - помічник народного депутата фракції Слуга Народу Єлізавети Богуцької такий собі Павло Богомазов.

Іншими словами, функціонери правлячої фракції намагаються оскаржити рішення суду, яке забороняє святкувати річниці нацистських злочинців.

Записуємо Богуцьку та її апарат в почесні лауреати конкурсу на самого недалекого депутата Ради, а від фракції вимагаємо публічної відповіді, чи підтримує вона святкування пам'ятних дат причетних до масових вбивств євреїв нацистських колаборантів.", - резюмував свою замітку громадський діяч.

Як інформували Українські Новини, Андрій Портнов працює над цілою низкою інших судових справ. Зокрема він повідомив, що прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) відкрила кримінальне провадження щодо посла України в Канаді Андрія Шевченка по ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Прокуратура АРК розслідує як посол продав свою землю на півострові за законами Росії.