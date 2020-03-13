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13 марта 2020, пятница, 10:15 12
Общество 2020-03-13T10:15:01+02:00
Українські Новини
Суд приостановил решение Киевсовета отмечать дни рождения людей, связанных с нацизмом, - Портнов

Суд приостановил решение Киевсовета отмечать дни рождения людей, связанных с нацизмом, - Портнов

Татьяна Зотова
Суд, Нацизм, Киевсовет, Празднование, Андрей Портнов
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov

Административный суд удовлетворил иск юриста и общественного деятеля Андрей Портнов, согласно которому требовалось остановить решение Киевского городского совета о праздновании дат людей, связанных с нацизмом в Украине.

Об этом сам Портнов написал в своем телеграм-канале.

"Друзья, информирую, что по моему иску административный суд остановил сегодня решение Киевсовета о праздновании памятных дат причастных к Холокосту и сотрудничеству с нацистским режимом преступников", - сообщил юрист.

Портнов добавил, что больше подробностей по данному делу он сообщит позднее.

Скриншот: Андрей Портнов в Телеграм

Напомним, что недавно Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. В нем оказалось много спорных исторических личностей: помощники нацистских лидеров и их коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.

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