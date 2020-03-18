Прокуратура Крыма начала расследовать как посол Украины в Канаде продал свою землю на полуострове по законам России, – Портнов

Прокуратура Крыма начала расследовать как посол Украины в Канаде продал свою землю на полуострове по законам Р

Юрист Андрей Портнов сообщил, что прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) открыла уголовное производство в отношении посла Украины в Канаде Андрея Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Вирус вирусом, а борьбу с провозгласившими себя героями и патриотами врагами государства никто не отменял. По моему заявлению вчера прокуратурой АРК начато уголовное производство в отношении посла Украины в Канаде Шевченко. ст. 111 УК Украины - государственная измена. Напоминаю, фигурант заключил в оккупированном Крыму сделку продажи своей земли по российским законам, за российские рубли и на российском нотариальном бланке, чем признал юрисдикцию России в украинском Крыму", - написал Портнов.

Также на официальном веб-сайте Портнова опубликовано решение Верховного Суда по делу "канадских санкций".

Напомним, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко продал свои 2 га крымской земли по законодательству Российской Федерации.

Кроме того, Портнов опубликовал доверенность, по которой посол Украины в Канаде продал свою землю в Крыму.

Как сообщали Українські Новини, 25 февраля Окружной административный суд Киева признал, что Посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел (МИД) Украины систематически сообщали властям Канады о Портнове недостоверную информацию, которая стала основанием для введения канадских санкций.