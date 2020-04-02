В Івано-Франківську померла ще одна породілля. У неї підозрюють коронавірус

В Івано-Франківську, де відразу після пологів померла 37-річна жінка, померла ще одна породілля, у якої підозрюють коронавірус. Вона встигла народити недоношену дитину. Про це на брифінгу повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Марія Бойко. У померлої була двостороння пневмонія і підозра на COVID-19. Остаточні результати аналізів будуть пізніше. "Сьогодні проводився розтин. В результаті розтину є підозра на двосторонню пневмонію. Тому сьогодні ми розглядаємо питання, що у цієї жінки виставлено підозра на коронавірусну інфекцію", - зазначила лікар. Її дитина народилася недоношеною. За словами лікарів, вік малюка - 35-36 тижнів. Стан дитини середньої тяжкості. Як повідомляли Українські Новини, родичі померлої 30 квітня українки заявили, що коронавірусом жінка заразилася в пологовому будинку, оскільки ніхто з рідних і близьких з нею не контактував. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померла ще одна жінка, у якого підозрюють коронавірус.