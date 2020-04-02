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02 квітня 2020, четвер, 21:32 28
Суспільство 2020-04-02T23:45:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську померла ще одна породілля. У неї підозрюють коронавірус

В Івано-Франківську померла ще одна породілля. У неї підозрюють коронавірус

Кира Молчанова
Івано-Франківськ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в Івано-Франкцівську
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

В Івано-Франківську, де відразу після пологів померла 37-річна жінка, померла ще одна породілля, у якої підозрюють коронавірус. Вона встигла народити недоношену дитину. Про це на брифінгу повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Марія Бойко.

У померлої була двостороння пневмонія і підозра на COVID-19. Остаточні результати аналізів будуть пізніше.

"Сьогодні проводився розтин. В результаті розтину є підозра на двосторонню пневмонію. Тому сьогодні ми розглядаємо питання, що у цієї жінки виставлено підозра на коронавірусну інфекцію", - зазначила лікар.

Її дитина народилася недоношеною. За словами лікарів, вік малюка - 35-36 тижнів. Стан дитини середньої тяжкості.

Як повідомляли Українські Новини, родичі померлої 30 квітня українки заявили, що коронавірусом жінка заразилася в пологовому будинку, оскільки ніхто з рідних і близьких з нею не контактував.

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померла ще одна жінка, у якого підозрюють коронавірус.

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