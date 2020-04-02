Невідомі без масок увірвалися в будівлю для блокування роботи, - Держрезерв

Державне агентство резерву заявляє про спробу захоплення будівлі і псування майна.

Про це йдеться в повідомленні Держрезерву, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці, 2 квітня, невідомі особи в кількості більше 20 людей без засобів індивідуального захисту увірвалися в приміщення Державного агентства резерву України. В результаті захоплення було пошкоджено державне майно, оргтехніка, а працівники, можливо, були заражені COVID-19", - сказано в ньому.

Держрезерв вважає це провокацією і спробою представників політичних партій заблокувати роботу агентства, оскільки тепер приміщення необхідно закрити на карантин і провести дезинфекцію, що може призвести до повної зупинки роботи.

Згідно з повідомленням, будівля Держрезерву є режимним об'єктом і потрапити всередину можливе виключно за електронним пропуском, тому невідомі увірвалися в той час, коли один із співробітників заходив в агентство.

Прохання охорони не порушувати режим карантину та покинути приміщення невідомі проігнорували, і охорона викликала патруль поліції.

Зазначається, що після від'їзду патрульних невідомі, минаючи охорону, спробували увірватися в кабінети Держрезерву, в яких в той час перебували чергові працівники.

На питання представника Держрезерву, чим зумовлені такі радикальні дії, невідомі повідомили, що вони підготували лист до голови Держрезерву і хотіли дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски.

За даними Держрезерву, 9,986 млн масок були передані Міністерству охорони здоров'я, яке займається їх розподілом.

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