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02 квітня 2020, четвер, 18:09 23
Економіка 2020-04-02T19:00:03+03:00
Українські Новини
Невідомі без масок увірвалися в будівлю для блокування роботи, - Держрезерв

Невідомі без масок увірвалися в будівлю для блокування роботи, - Держрезерв

Елена Литвин
Карантин, Пошкодження майна, Держрезерв, Захоплення будівлі
Держрезерв. Фото: dt.ua
Держрезерв. Фото: dt.ua

Державне агентство резерву заявляє про спробу захоплення будівлі і псування майна.

Про це йдеться в повідомленні Держрезерву, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці, 2 квітня, невідомі особи в кількості більше 20 людей без засобів індивідуального захисту увірвалися в приміщення Державного агентства резерву України. В результаті захоплення було пошкоджено державне майно, оргтехніка, а працівники, можливо, були заражені COVID-19", - сказано в ньому.

Держрезерв вважає це провокацією і спробою представників політичних партій заблокувати роботу агентства, оскільки тепер приміщення необхідно закрити на карантин і провести дезинфекцію, що може призвести до повної зупинки роботи.

Згідно з повідомленням, будівля Держрезерву є режимним об'єктом і потрапити всередину можливе виключно за електронним пропуском, тому невідомі увірвалися в той час, коли один із співробітників заходив в агентство.

Прохання охорони не порушувати режим карантину та покинути приміщення невідомі проігнорували, і охорона викликала патруль поліції.

Зазначається, що після від'їзду патрульних невідомі, минаючи охорону, спробували увірватися в кабінети Держрезерву, в яких в той час перебували чергові працівники.

На питання представника Держрезерву, чим зумовлені такі радикальні дії, невідомі повідомили, що вони підготували лист до голови Держрезерву і хотіли дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски.

За даними Держрезерву, 9,986 млн масок були передані Міністерству охорони здоров'я, яке займається їх розподілом.

Як повідомляли Українські Новини, в торгових мережах зросли запаси гречки і цукру.

АТБ має намір знизити націнки на крупи, овочі і фрукти.

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