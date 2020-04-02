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02 квітня 2020, четвер, 14:09 33
Економіка 2020-04-02T16:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня підскочила після падіння. Курс НБУ на 3 квітня

Гривня підскочила після падіння. Курс НБУ на 3 квітня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар і євро падають в ціні, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 16,22 коп. до 27,6249 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2 квітня, на 15,85 коп. до 27,7871 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 50 коп. в середу знизився на 6 коп. до 27,66 UAH/USD.

А Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.

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