В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий

Национальная общественная телерадиокомпания Украины запустила сайт и радио с аудиосказками на украинском языке. Об этом передает издание "Український дощ".

Отмечается, что сказки разных народов мира будут начитывать разные актеры и звезды украинского шоу-бизнеса и театра. Среди них актер театра кино и дубляжа Евгений Малуха, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, участник группы DakhaBrakha Марко Галаневич и лидер группы "Крошка" Саша Кольцова.

Также вскоре выйдут сказки с озвучкой писателя Сергея Жадана и певица Кристины Соловий.

Кроме того, на сайте также можно скачать раскраски. Иллюстрации для проекту выполнила Евгения Гайдамака.

Фото: kazky.suspilne.media/list.php

Фото: kazky.suspilne.media/list.php

Радиоволна авторских сказок на украинском языке для детей доступна на сайте 24 часа. В плеере пока более 200 аудиоказок. Слушать радио можно здесь.

Как сообщали Українські Новини, ранее омбудсмен Татьяна Монахова заявляла, что за неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен.

Также омбудсмен заявляла, что намерена штрафовать детские кружки за русский язык.