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02 квітня 2020, четвер, 10:26 27
Суспільство 2020-04-02T18:15:13+03:00
Українські Новини
Помер автор п'єси, по якій поставлено культовий фільм "Покровські ворота"

Помер автор п'єси, по якій поставлено культовий фільм "Покровські ворота"

Тетяна Зотова
Смерть, Мистецтво, Кіно, Кінофільми, Покровські ворота, Леонід Зорін
Леонід Зорін, драматург. Фото:
Леонід Зорін, драматург. Фото: "Мосфільм"

Знамениті діячі мистецтва і культури йдуть у ці дніз життя не леши через пандемію коронавірусу. Як повідомляли Українські Новини, у Великій Британії, в одній з лікарень міста Черсти через наслідки  коронавірусу помер актор Ендрю Джек, який запам'ятався завдяки своїй ролі в кіносазі "Зоряні війни".

Так само пандемія стала причиною смерті у Польщі, у віці 86 років, одного з найвідоміших польських композиторів і диригентів Кшиштофа Пендерецькогою.

А в Росії, в наслідок інших хвороб, на 96 році життя помер драматург Леонід Зорін, відомий як автор п'єс "Покровські ворота" і "Царське полювання".

"Він помер вночі від зупинки серця. Чоловік давно і тяжко хворів", - розповіла репортерам вдова драматурга Тетяна ТАСС, інформує портал newsru.com. Місце і дата похорону поки невідомі.

"Це велика втрата для культури, для нашого театру, нашої літератури", - сказав гендиректор "Мосфільму", кінорежисер Карен Шахназаров.

Леонід Зорін (справжнє прізвище - Зальцман) написав кілька десятків п'єс, серед них "За московським часом", "Друзі і роки", "Енциклопедисти", "Декабристи", "Варшавська мелодія", "Покровські ворота", "Царське полювання", "Карнавал". З кінця 1970-х років ним були написані романи "Старий рукопис", "Мандрівник", "Злоба дня", і повість "Головна тема". Також він брав участь у роботі над сценаріями декількох фільмів, серед них "Людина нізвідки" Ельдара Рязанова, "Покровські ворота" Михайла Козакова, "Царське полювання" Віталія Мельникова, "Добряки" Карена Шахназарова.

Леонід Зорін був нагороджений орденами "Знак Пошани" (1974) та Дружби народів (1986), був лауреатом премії "Велика книга" (2009), премій "Літературної газети" (1975, 1982), журналів "Крокодил" (1983) і "Прапор" (2001).

Крилаті фрази, уривки з фільму " Покровські ворота.

Як інформувало агентстсво, подружня пара емігрантів з України померла з різницею в кілька годин 28 березня 2020 року в лікарні Гленбрук (Чикаго, США) через проблеми, пов'язані з COVID-19.

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