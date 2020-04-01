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01 апреля 2020, среда, 09:33 1487
Медицина 2020-04-01T09:33:21+03:00
Українські Новини
Супруги-эмигранты из Украины умерли в один день в Чикаго от COVID-19

Супруги-эмигранты из Украины умерли в один день в Чикаго от COVID-19

Ирина Дорофейчук
США, Пандемия, Чикаго, Коронавирус, Эмигранты, Смерть от коронавируса
Феликс Огородник, 88 лет, и его жена, Луиза, 84 года. Супружеская пара умерла с разницей в несколько часов 28 марта 2020 года в больнице Гленбрук (Чикаго, США) из-за проблем, связанных с COVID-19. Фото из семейного архива.
Феликс Огородник, 88 лет, и его жена, Луиза, 84 года. Супружеская пара умерла с разницей в несколько часов 28 марта 2020 года в больнице Гленбрук (Чикаго, США) из-за проблем, связанных с COVID-19. Фото из семейного архива.

Украинцы болеют от заражения коронавирусом не только в нашей стране, но и за рубежом. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 31 марта, 30 украинцев лечатся от коронавируса за границей, а 8 – выздоровели.

Страдают от пандемии и представители украинской эмиграции. Как информирует наиболее популярная газета Чикаго и американского Среднего Запада "Чикаго трибьюн", в местном госпитале скончались супруги Феликс и Луиза Огородники, которые переехали в США из Украины несколько лет назад. По информации издания, власти Иллинойза зафиксировали тот факт, что данная супружеская пара стала первой двойной жертвой пандемии в штате.

88-летний Феликс Огородник и его жена, Луиза, которой было 84 года, скончались в минувшую субботу в больнице Гленбрук в Гленвью.

Луиза Огородник работала врачом в Украине, а ее муж, Феликс Огородник, был менеджером по снабжению строительной компании в нашей стране.

- Его семья была для него всем,- сказали близки покойного. - Он очень любил садоводство и часто безвозмездно делился своим урожаем с родственниками и соседями.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, Феликс Огородник скончался примерно через 4,5 часа после смерти своей жены.

Как информировали Українські Новини, в сообщении на странице Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook отмечается, что по состоянию на 1 апреля в медицинских учреждениях за пределами Украины скончались 3 гражданки нашей страны.

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