Супруги-эмигранты из Украины умерли в один день в Чикаго от COVID-19

Украинцы болеют от заражения коронавирусом не только в нашей стране, но и за рубежом. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 31 марта, 30 украинцев лечатся от коронавируса за границей, а 8 – выздоровели. Страдают от пандемии и представители украинской эмиграции. Как информирует наиболее популярная газета Чикаго и американского Среднего Запада "Чикаго трибьюн", в местном госпитале скончались супруги Феликс и Луиза Огородники, которые переехали в США из Украины несколько лет назад. По информации издания, власти Иллинойза зафиксировали тот факт, что данная супружеская пара стала первой двойной жертвой пандемии в штате. 88-летний Феликс Огородник и его жена, Луиза, которой было 84 года, скончались в минувшую субботу в больнице Гленбрук в Гленвью. Луиза Огородник работала врачом в Украине, а ее муж, Феликс Огородник, был менеджером по снабжению строительной компании в нашей стране. - Его семья была для него всем,- сказали близки покойного. - Он очень любил садоводство и часто безвозмездно делился своим урожаем с родственниками и соседями. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, Феликс Огородник скончался примерно через 4,5 часа после смерти своей жены. Как информировали Українські Новини, в сообщении на странице Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook отмечается, что по состоянию на 1 апреля в медицинских учреждениях за пределами Украины скончались 3 гражданки нашей страны.