На Донбасі бойовики поранили трьох бійців ЗСУ і зазнали серйозних втрат

Вчора, 1 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Поранення отримали троє українських військових. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що протягом доби противник відкривав вогонь з "відведених" за мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, вооружених бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Для припинення обстрілу ворога українські захисники використовували чергові вогневі засоби.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вперше за довгий час пішов на застосування артилерійських систем великих калібрів в поєднанні з мінометним вогнем. В середньому 1 квітня тут зафіксовано чотири обстріли, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" зафіксовано 11 обстрілів.

"Внаслідок обстрілу ворога троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Постраждалих вчасно доставили у військово-медичний заклад, де їм надали належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також, за попередніми даними розвідки, 1 квітня військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил ліквідували одного російського окупанта, щонайменше ще троє отримали поранення.

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ зазнали серйозних втрат на Донбасі, 31 березня в бою загинув військовий, ще троє поранені.

Також 30 березня на Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще четверо військових поранені.