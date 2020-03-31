Обострение на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще четверо ранены

Вчера, 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевую травму.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Двенадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников.

“Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы. Вчера, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевую травму”, - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 29 марта на Донбассе боевики вновь устраивали провокации из запрещенного оружия.

Ранее боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания, двое военных ранены.