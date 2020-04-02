"Рожевий місяць" або Супермісяць: коли чекати квітневе явище

Квітень несе в собі відразу кілька астрономічних явищ, за якими прийнято спостерігати. Найближче з них відбудеться вже 8 числа і обіцяє особливий вигляд нічного неба – нас чекає "Рожевий місяць". Про те, що це за явище і звідки прийшла назва, розкажуть Українські Новини.

"Рожевий місяць" – це весняний Супермісяць, тобто явище, коли диск світила візуально стає більше. Так відбувається через те, що повний місяць 8 квітня відбуватиметься максимально близько до Землі. Однак сам Місяць все-таки не забарвлений у рожевий.

Ліричну назву дано йому з прив'язкою до початку цвітіння флоксів – поширених переважно в Північній Америці квітів. Їх часто можна помітити на альпійських луках квітучими протягом декількох місяців. До того ж за астрономічним календарем з квітневим Супермісяцем відзначають прихід весни.

Мати червонуватий колір світило може в цей час тільки через пил, попіл та інші частинки в атмосфері.

І все ж у цю ніч Місяць буде освітлювати небо яскравіше на цілих 30%, а її диск збільшиться приблизно на 14%. Хоч явище трапляється кілька разів на рік, однак спостереження за нічним небом під час нього кожен раз залишає враження.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні очікуються дні з збудженою магнітосферою – як убезпечити себе під час магнітних бур.

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