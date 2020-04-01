Скорпионам нужно отложить важные решения, а у Стрельцов - спокойный день: гороскоп от Павла Глобы на 2 апреля

В четверг астрологи советуют занятся составлением планов на будущее, в то время, как в среду у некоторых знаков зодиака был неблагоприятный день для этого. Также 2 апреля некоторых знакам лучше не принимать важных решений. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в четверг, 2 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Самый простой способ, чтобы получить ответ – задать вопрос. Звезды советуют Овнам не забывать об этом. Также не ищите двойного дна: иногда некоторые вещи в жизни именно такие, какими кажутся.

Телец

В четверг перед Тельцами откроются новые возможности. Представителям этого знака выпала прекрасная возможность продолжить движение вперед и сохранить при этом все, что так важно и дорого для них.

Близнецы

Близнецы не будут знать, в каком направлении им двигаться дальше. Есть два варианта: стоять в нерешительности или сделать шаг в неизвестность. Во втором случае представители этого знака могут рассчитывать на приятные сюрпризы.

Рак

Звезды советуют внимательно относиться к своим желаниям. Вероятно, то о чем Раки так долго мечтают, – имеет все шансы осуществиться.

Лев

Львы могут смело начинать в четверг новые дела и строить планы на будущее. Представителям этого знака не следует терять веру в себя. Так они получат удовольствие от процесса.

Дева

Звезды советуют Девам помочь в четверг тому человеку, который реально в этом нуждается. Это непросто, но представителям этого знака нужно постараться держаться подальше от людных мест.

Весы

Увлекшись достижением целей, Весы и не заметят, как выполнят многие задачи, которые поставили перед собой. Представители этого знака могут похвалить себя за то, что вы не опускают руки даже в сложных ситуациях.

Скорпион

Отложите тяжелые решения. Скорпионам надо немного отдохнуть и подумать над тем, как они будут проводить свое время после завершения карантина.

Стрелец

У Стрельцов будет спокойный и интересный день. Даже несмотря на то, что представители этого знака будут плохо себя чувствовать, вокруг них все будет способствовать тому, чтобы выполнять все задачи, возложенные на представителей этого на сегодня.

Козерог

В этот день Козероги будут обладать особой силой во всех начинаниях. Звезды советуют погружаться в дела с головой и ни на что не отвлекаться.

Водолей

Этот день будет способствовать накоплению финансов Водолеев. Представители этого знака почувствуют мощный прилив внутренней свободы.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам уделить больше внимания планам на будущее. Сделайте все для того, чтобы реализовать свое давнее желание.

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