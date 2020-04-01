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  • Майже половина опитаних українців не проти введення надзвичайного стану, — опитування
01 квітня 2020, середа, 22:58 4
Політика 2020-04-01T23:49:43+03:00
Українські Новини
Майже половина опитаних українців не проти введення надзвичайного стану, — опитування

Майже половина опитаних українців не проти введення надзвичайного стану, — опитування

Кира Молчанова
Соціологічне опитування, Обмеження руху транспорту, Надзвичайний стан, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Надзвичайний стан, Фото: Pixabay
Надзвичайний стан, Фото: Pixabay

В той час, як у 60% українців є гроші щоб дожити на карантині тільки до кінця місяця, 49% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", підтримують введення надзвичайного стану.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Також 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.

71% не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста і області.

65% підтримують можливе обмеження руху транспортних засобів і їх огляд, 58% - можливе оголошення комендантської години в містах.

У той же час, стосовно можливого надання державі права примусово вилучати майно у юридичних і фізичних осіб в умовах надзвичайного стану абсолютна більшість (80%) проти таких заходів.

Тільки 14% - підтримують.

Як повідомляли Українські Новини, 41% опитаних "Рейтингом" не вважають короновірус для себе реальною загрозою.

Ще 9% ніяк не обмежили свої соціальні контакти.

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