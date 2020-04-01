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01 квітня 2020, середа, 22:00 16
Події 2020-04-01T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області загорівся національний природний парк

В Одеській області загорівся національний природний парк

Ольга Фандорина
одеська область, пожежа, Національний парк, Пожежа у нацпарку
Пожежа. Фото: od.dsns.gov.ua
Пожежа. Фото: od.dsns.gov.ua

В Одеській області на території Нижньодністровського національного природного парку від ночі 1 квітня триває пожежа. Про це повідомляє ДСНС.

Загоряння почалося ще вночі, в районі 43-45 км траси Одеса – Рені.

Вранці полум'я вже стіною рухалася на південь, у напрямку до човнової станції, на правому березі річки, навпроти села Маяки.

Близько 13.00 горіло в декількох осередках, вздовж Старого Турунчука і вздовж траси.

Працівники Нижньодністровського НПП власними силами намагалися загасити вогонь, але їм навіть разом з рятувальниками це не вдалося.

"Вигоріли великі площі", - повідомляють в парку.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 23 березня, о 4:56 у Києві на вул. Крайній (Деснянський район), на території одного з гаражних кооперативів сталося загоряння, що надалі призвело до вибуху невідомого походження і розповсюдженню вогню на два сусідніх гаража.

Раніше, 17 березня, пожежа сталася на території Святошинського психоневрологічного інтернату в Києві.

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