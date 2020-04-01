Реальною загрозою коронавірус вважають трохи більше половини українців

41% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг" не вважають короновірус для себе реальною загрозою.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 51% опитаних вважають реальною загрозу коронавіруса особисто для себе і для їх сімей, 41% - протилежної думки.

Відносно частіше про загрозу говорили жителі західних і центральних регіонів країни і городяни.

У той же час результати опитувань показали, що 87% респондентів бачать реальною загрозою поширення коронавіруса в країні.

Оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або дуже високий, 34% - середній, 32% - як низький або мінімальний.

Частіше про високий рівень захворюваності говорили жителі Півдня, городяни, і представники старшої вікової категорії.

Оцінюючи ситуацію із захворюваністю в своєму регіоні, респонденти вважають її менш загрозливою, ніж по країні в цілому.

Так, лише 13% опитаних зазначили, що рівень захворюваності в їх місцевості є високим, 65% вважають низьким, або ж мінімальним.

Як повідомляли Українські Новини, 60% опитаних "Рейтингом" вважають, що при припиненні отримання доходів їх заощаджень вистачить менше, ніж на місяць.

А тим часом, Аваков анонсував посилення заходів обмежень пов'язаних з попередженням розповсюдження коронавіруса.

До цього карантин через коронавіруса один раз продовжили – до 24 квітня.