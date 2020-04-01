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01 квітня 2020, середа, 18:34 31
Суспільство 2020-04-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Всеукраїнська школа онлайн. Де проводитимуть трансляцію уроків і з яких предметів

Всеукраїнська школа онлайн. Де проводитимуть трансляцію уроків і з яких предметів

Елена Новикова
Школа, школярі, учні, Всеукраїнська школа онлайн, Онлайн-уроки
Парти. Фото: pixabay
Парти. Фото: pixabay

Міністерство освіти і науки з 6 квітня буде проводити трансляції відео-уроків на своєму Youtube-каналі і 11 телеканалах з 11 предметів для учнів 5-11 класів на період дії карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

"У понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн" - уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом будуть транслювати українські телеканали і YouTube-канал Міністерства освіти і науки", - йдеться в ньому.

Наголошується, що уроки будуть транслюватися з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

При цьому за кожним класом закріплений телеканал або медіаресурс, який в будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості подивитися їх в Інтернеті.

Так, за класами закріплені такі телеканали:

  • 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна,
  • 6 клас - ZOOM і News One,
  • 7 клас - ZIK,
  • 8 клас - Індиго та УНІАН,
  • 9 клас - Рада і UA: Культура,
  • 10 клас - UA: Перший,
  • 11 клас - М1.

Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для 5-11 класів, а також загальне розклад онлайн-школи на сайті Міносвіти.

При цьому на YouTube-каналі Міносвіти в описі під кожним відео вчителі також будуть залишати домашні завдання на закріплення теми, а посилання на електронні версії підручників можна буде знайти в описі під відео.

Наголошується, що зйомки уроків відбуваються в Новопечерський школі Києва, а в відеоуроках беруть участь провідні українські музиканти, актори і спортсмени.

Як повідомляли Українські Новини, раніше тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів буде скасована, а в разі перенесення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року на серпень вступна кампанія у вищі навчальні заклади завершиться до середини жовтня.

Раніше повідомлялося про те, що Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.

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