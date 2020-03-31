Зерновая ассоциация о рынке: значительных ценовых колебаний не будет - в мире не ожидается дефицита зерна

Коронавирус продолжает провоцировать панические настроения, расшатывая мировую экономику. На внешних рынках растет спрос на продовольствие, и украинские экспортеры щедро помогают его удовлетворить. За первую неделю карантина в Украине морские порты увеличили поставки пшеницы на 67% по сравнению с неделей ранее.

Хлеборобы и мукомолы уже бьют тревогу: вывоз пшеницы за границу в сочетании с сезонными факторами и внутренними запросами на хлеб от населения поднимает цены на сырье, а, соответственно, и на конечный продукт. Кроме того, участники рынка опасаются дефицита зерна для нужд страны.

В то же время эксперты говорят о том, что ограничение экспорта основными поставщиками зерна в мире может привести к кризису в бедных странах, например, в Африке, которая рассчитывает на импортные пищевые продукты.

При случае Українські Новини спросили Украинскую зерновую ассоциацию, какой они видят нынешнюю ситуацию и на что нам рассчитывать в будущем.

Как изменились мировые цены на пшеницу и кукурузу с 13 марта по сей день?

За последние две недели стоимость пшеницы и кукурузы несколько выросла. Стоит отметить, что рост цен сейчас имеет вполне сезонный характер и его хорошо видно, если посмотреть на график ценовых колебаний.

Цены же на внутреннем рынке обусловлены девальвацией гривны, которая автоматически приводит к росту цены в гривневом эквиваленте - экспортеры имеют возможность заплатить производителям несколько большую цену. Такой тренд не связан с запасами или предложением зерновых.

Как изменился экспорт Украины этих культур за указанный период?

Экспорт зерновых и масличных в этом году значительно вырос, что обусловлено рекордным урожаем 2019/2020 маркетингового года - около 98 млн тонн (урожай 2018 - 92 млн тонн). По оценкам УЗА, экспорт зерна и масличных из Украины в этом 2019/2020 м. г. достигнет 60 млн тонн, что на 6 млн тонн больше чем в прошлом году. По состоянию на 30 марта 2020 года Украина экспортировала около 50 млн. тонн - на 8 млн тонн больше зерновых по сравнению на эту же дату прошлого года. Объемы и темп экспорта зерна абсолютно соответствует прогнозу и является типичным для Украины.

Считает ли УЗА, что сейчас есть предпосылки для дефицита зерна на внутреннем рынке?

Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны, чего более чем достаточно, а 2/3 - экспортируется. УЗА убеждена, что никаких предпосылок для дефицита зерна на внутреннем рынке нет, более того на внутреннем рынке остается более чем достаточно зерна. Украина собрала рекордный урожай, в этом году, по оценкам аналитиков УЗА, Украина соберет более 94 млн тонн зерновых и масличных культур, что соответствует тенденции последних 3 лет - сбора урожая более 90 млн тонн. Состояние озимых посевов хорошее, аграрии начали посевную под будущий урожай. Итак, никакого дефицита зерна на рынке не ожидаем.

УЗА сотрудничает с Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства, мы мониторим ежемесячно вместе ситуацию на рынке, чтобы избежать каких-либо угроз продовольственной безопасности Украины. Соответственно, экспорт пшеницы осуществляется в соответствии с подписанным Меморандумом и еще ни разу за все годы действия меморандума не было рисков несоблюдения его как со стороны правительства, так и со стороны УЗА.

На сколько вырастет экспорт к лету?

УЗА прогнозирует, что до конца маркетингового сезона экспорт зерновых и масличных культур может достичь отметки 60 млн тонн, что опять же обусловлено рекордным урожаем этого маркетингового года. Фактически, Украине осталось экспортировать до начала нового сезона еще около 10 млн тонн зерновых и масличных.

Как изменятся мировые цены за весну?

Мы не ожидаем значительных ценовых колебаний и считаем, что цены будут соответствовать сезонному тренду. В мире не ожидается дефицита зерна, по прогнозам IGC (International Grains Council/Международный совет по зерну - ред.), урожай зерновых в новом сезоне достигнет 2,22 млрд тонн, что на 2,2% больше прогноза объема мирового урожая текущего сезона.