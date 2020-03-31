подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
  • Интервью
  • Зерновая ассоциация о рынке: значительных ценовых колебаний не будет - в мире не ожидается дефицита зерна
31 марта 2020, вторник, 15:17 19
Интервью 2020-03-31T15:45:15+03:00
Українські Новини
Зерновая ассоциация о рынке: значительных ценовых колебаний не будет - в мире не ожидается дефицита зерна

Зерновая ассоциация о рынке: значительных ценовых колебаний не будет - в мире не ожидается дефицита зерна

Алена Захарова
Украинская зерновая ассоциация Фото: УЗА
Украинская зерновая ассоциация Фото: УЗА

Коронавирус продолжает провоцировать панические настроения, расшатывая мировую экономику. На внешних рынках растет спрос на продовольствие, и украинские экспортеры щедро помогают его удовлетворить. За первую неделю карантина в Украине морские порты увеличили поставки пшеницы на 67% по сравнению с неделей ранее.

Хлеборобы и мукомолы уже бьют тревогу: вывоз пшеницы за границу в сочетании с сезонными факторами и внутренними запросами на хлеб от населения поднимает цены на сырье, а, соответственно, и на конечный продукт. Кроме того, участники рынка опасаются дефицита зерна для нужд страны.

В то же время эксперты говорят о том, что ограничение экспорта основными поставщиками зерна в мире может привести к кризису в бедных странах, например, в Африке, которая рассчитывает на импортные пищевые продукты.

При случае Українські Новини спросили Украинскую зерновую ассоциацию, какой они видят нынешнюю ситуацию и на что нам рассчитывать в будущем.

Как изменились мировые цены на пшеницу и кукурузу с 13 марта по сей день?

За последние две недели стоимость пшеницы и кукурузы несколько выросла. Стоит отметить, что рост цен сейчас имеет вполне сезонный характер и его хорошо видно, если посмотреть на график ценовых колебаний.

Цены же на внутреннем рынке обусловлены девальвацией гривны, которая автоматически приводит к росту цены в гривневом эквиваленте - экспортеры имеют возможность заплатить производителям несколько большую цену. Такой тренд не связан с запасами или предложением зерновых.

Как изменился экспорт Украины этих культур за указанный период?

Экспорт зерновых и масличных в этом году значительно вырос, что обусловлено рекордным урожаем 2019/2020 маркетингового года - около 98 млн тонн (урожай 2018 - 92 млн тонн). По оценкам УЗА, экспорт зерна и масличных из Украины в этом 2019/2020 м. г. достигнет 60 млн тонн, что на 6 млн тонн больше чем в прошлом году. По состоянию на 30 марта 2020 года Украина экспортировала около 50 млн. тонн - на 8 млн тонн больше зерновых по сравнению на эту же дату прошлого года. Объемы и темп экспорта зерна абсолютно соответствует прогнозу и является типичным для Украины.

Считает ли УЗА, что сейчас есть предпосылки для дефицита зерна на внутреннем рынке?

Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны, чего более чем достаточно, а 2/3 - экспортируется. УЗА убеждена, что никаких предпосылок для дефицита зерна на внутреннем рынке нет, более того на внутреннем рынке остается более чем достаточно зерна. Украина собрала рекордный урожай, в этом году, по оценкам аналитиков УЗА, Украина соберет более 94 млн тонн зерновых и масличных культур, что соответствует тенденции последних 3 лет - сбора урожая более 90 млн тонн. Состояние озимых посевов хорошее, аграрии начали посевную под будущий урожай. Итак, никакого дефицита зерна на рынке не ожидаем.

УЗА сотрудничает с Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства, мы мониторим ежемесячно вместе ситуацию на рынке, чтобы избежать каких-либо угроз продовольственной безопасности Украины. Соответственно, экспорт пшеницы осуществляется в соответствии с подписанным Меморандумом и еще ни разу за все годы действия меморандума не было рисков несоблюдения его как со стороны правительства, так и со стороны УЗА.

На сколько вырастет экспорт к лету?

УЗА прогнозирует, что до конца маркетингового сезона экспорт зерновых и масличных культур может достичь отметки 60 млн тонн, что опять же обусловлено рекордным урожаем этого маркетингового года. Фактически, Украине осталось экспортировать до начала нового сезона еще около 10 млн тонн зерновых и масличных.

Как изменятся мировые цены за весну?

Мы не ожидаем значительных ценовых колебаний и считаем, что цены будут соответствовать сезонному тренду. В мире не ожидается дефицита зерна, по прогнозам IGC (International Grains Council/Международный совет по зерну - ред.), урожай зерновых в новом сезоне достигнет 2,22 млрд тонн, что на 2,2% больше прогноза объема мирового урожая текущего сезона.

Больше новостей о: Пшеница Коронавирус Украинская зерновая ассоциация Экспорт зерновых Зерновые кульутры коронавирус в Украине экспорт пшеницы цены на зерно

В Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, среди них медработник
Архив
На карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен, — Кличко
Новости
АМКУ прогнозируют существенное снижение стоимости бензина и дизтоплива в Украине 15:50
Как проходят обсервацию в гостинице "Пуща" эвакуированные украинцы 15:45
Телевизор. Фото: pixabay
С понедельника украинские телеканалы будут транслировать онлайн-уроки для школьников 15:39
В аэропорту Португалии убит украинец: полиция задержала трех офицеров 15:29
Быть в самоизоляции и обсервации. В чем разница и почему это поможет спастись от эпидемии 15:24
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Антиспетик. Фото: Pixabay
В магазинах Киева появились антисептики. Все еще не дешево 14:48
На улице Бандеры в Киеве ограничат движение до 1 мая 14:48
Фармацевтическая компания Johnson&Johnson в сентябре протестирует вакцину от коронавируса 14:32
Американские СМИ просят Трампа помочь им выжить во время карантина 14:22 Документ
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник 06:00
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина 14:59
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Сингапур аннулировал паспорт одного из своих граждан за нарушение правил самоизоляции 18:47
больше новостей
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина 14:59
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Для школьников с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" 21:21
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
больше новостей
Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok