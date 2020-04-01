Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

У зв'язку із збільшенням випадків зараження коронавірусом, уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи, введені до 24 квітня на всій території України.

Відтепер в Україні буде заборонено:

перебування в громадських місцях без одягненою маски або респіратора;

переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності;

відвідування спортивних і дитячих майданчиків;