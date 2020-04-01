Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень

В Україні Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні заходи на сьогоднішньому засіданні через зростання кількості хворих на коронавірус, яких станом на 1 квітня в Україні склала 669 лабораторно підтверджених випадків. Про це повідомляє пресслужба Кабміну. У зв'язку із збільшенням випадків зараження коронавірусом, уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи, введені до 24 квітня на всій території України. Відтепер в Україні буде заборонено: перебування в громадських місцях без одягненою маски або респіратора; переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків; проведення всіх масових заходів, в яких бере участь більше 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив позбавляти українців субсидій під час карантину. Також карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень.