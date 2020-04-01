Кабмін заборонив позбавляти українців субсидій під час карантину

Кабінет Міністрів відклав на час карантину плановане з травня збільшення з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норми плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії, фінансування яких хоче урізати Кабмін.

Про це йдеться в постанові Кабміну №247 від 25 березня, передають Українські Новини.

Цією постановою, зокрема, Кабмін відклав дію постанови Кабміну №878 від 20 жовтня 2019 року, передбачає підвищення з травня 2020 року до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому скасують карантин.

Постанову №878 від 20 жовтня 2019 року також передбачало спрощення призначення житлових субсидій військовослужбовцям, громадянам старше 60 років, які перебувають у шлюбі і проживають у сільській місцевості, а також дитячим будинкам сімейного типу.

Постановою №247 від 25 березня Кабмін також збільшив на 50% соцнормативи при нарахуванні житлових субсидій на час карантину, передбачив призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, і заборонив у період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Як повідомляли Українські Новини, через карантин граничний термін укладання договорів на комуналку перенесли.

Також повідомлялося, що субсидії під час карантину збільшать в середньому на 300 гривень.