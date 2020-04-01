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01 квітня 2020, середа, 11:47 166
Медицина 2020-04-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу

Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, поради щодо коронавірусу, як вберегтися від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Найбільшу кількість смертей від коронавірусної інфекції, на яку в Україні захворіли 669 осіб, зафіксовано серед хворих з цукровим діабетом.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих з цукровим діабетом. Ми ще раз наголошуємо, що люди літнього віку, особливо з хронічними захворюваннями, особливо із захворюваннями, які пригнічують імунну систему, сьогодні знаходяться в групі ризику", - сказав він.

Заступник міністра підкреслив, що саме в групі ризику найбільша вірогідність розвитку тяжких ускладнень коронавірусної хвороби і велика летальність.

Як повідомляли Українські Новини, 61 установа підготовлена для обсервації українців, що прибувають з-за кордону. Всі, хто повернеться після 28 березня, пройти обов'язкову 2-тижневу обсервацію.

Тим часом одеські лікарі розповіли, що не готові до напливу пацієнтів з коронавірусом.

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