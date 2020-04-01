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01 квітня 2020, середа, 12:05 31
Суспільство 2020-04-01T12:45:02+03:00
Українські Новини
Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття: не подобаються телеканали

Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття: не подобаються телеканали

Ірина Дорофейчук
Школа, Карантин, Освіта, Телебачення, Пандемія, Коронавірус
Телеуроки для школярів під час карантину Фото: Головком
Телеуроки для школярів під час карантину Фото: Головком

Директор Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов і бойових мистецтв Будокан Олександр Козловський оголосив власне рішення з приводу організації дистанційного навчання за допомогою телеуроків, які українська влада запропонувала школярам як альтернативу карантину на період пандемії вірусу COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 квітня на українських телеканалах стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в Facebook. Програма проекту розрахована на школярів з п'ятого по одинадцятий клас, які зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Однак, як виявилося, інформація від Глави держави для директора зі Львова Козловського не є закликом до дії. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він, допустивши граматичні та пунктуаційні помилки, написав наступне. (Збережений авторський допис!!!, - ред)

"Дорогі друзі! В зв'язку з широко разрекламованою компанією впровадження дистанційних занять з українськими дітьми " Всеукраїнська школа онлайн " з 6 квітня 2020 року,звертаємо Вашу увагу на проведення on line занять з Вашими дітьми на антиукраїнських каналах Zik, 112 та NewsOne ! В зв'язку з чим керівництво ЛСЗШ Будокан прийняло рішення:

1) не рекомендувати батькам та дітям використовувати контент каналів 112, Zik та NewsOne для дистанційного навчання школярів нашої Школи

2) вчителям ЛСЗШ Будокан забороняється використовувати контент дистанційної освіти на цих каналах при підготовці власних стрім - уроків, предметних презентацій та проведення on - line занять."

Той факт, що дані канали є лише "телемайданчиком" для розміщення відкритих уроків для школярів в нинішній непростій ситуації, судячи з усього, не був узятий до уваги директором школи зі Львова.

На заяву Олександра Козловського в соцмережі відреагувала телеведуча одного зі згаданих ним телеканалів Юлія Колтаков.

"Правильно, навіщо дітям знання, нехай відразу їдуть до Польщі полуницю збирати. А ще можете вивчити з ними кричалки - на мітингах зможуть заробляти.

Розруха не в клозетах ... "

Як інформували Українські Новини, про терміни відновлення навчального процесу в освітніх установах Києва говорити поки рано. Про це мер столиці Віталій Кличко розповів під час брифінгу. За його словами, карантин, який оголосили в установах освіти Києва з 13 березня, був правильним рішенням.

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