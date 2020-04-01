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01 квітня 2020, середа, 11:46 26
Економіка 2020-04-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" звільнив директора газового бізнесу Фаворова

"Нафтогаз" звільнив директора газового бізнесу Фаворова

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Укргазвидобування, Андрій Фаворов
Андрій Фаворов.
Андрій Фаворов.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільнила Андрія Фаворова з посади директора інтегрованого газового бізнесу компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Фаворов йде з поста директора з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу", а також з посади тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора "Укргазвидобування". Кадрові зміни відбуваються у межах продовження трансформації гурту "Нафтогаз". Діяльність з видобутку та реалізації газу була об'єднана в один дивізіон на період дії ПСО (положення про покладення спеціальних обов'язків). З 1 травня Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок поставки газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Дія ПСО припиняється, а потім "Нафтогаз" адаптує структуру до нових ринкових умов і переглядає логіку інтеграції", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в подальшому інтегрований газовий бізнес буде розділений на дивізіон з видобутку і дивізіон з комерційної діяльності.

Крім того, "Нафтогаз" призначив тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора "Укргазвидобування" першого заступника гендиректора Олександра Романюка.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін погодив продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Коболевым.

Також на час карантину "Нафтогаз" дозволив працювати з дому співробітникам з дітьми.

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