"Нафтогаз" звільнив директора газового бізнесу Фаворова

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільнила Андрія Фаворова з посади директора інтегрованого газового бізнесу компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Фаворов йде з поста директора з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу", а також з посади тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора "Укргазвидобування". Кадрові зміни відбуваються у межах продовження трансформації гурту "Нафтогаз". Діяльність з видобутку та реалізації газу була об'єднана в один дивізіон на період дії ПСО (положення про покладення спеціальних обов'язків). З 1 травня Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок поставки газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Дія ПСО припиняється, а потім "Нафтогаз" адаптує структуру до нових ринкових умов і переглядає логіку інтеграції", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в подальшому інтегрований газовий бізнес буде розділений на дивізіон з видобутку і дивізіон з комерційної діяльності.

Крім того, "Нафтогаз" призначив тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора "Укргазвидобування" першого заступника гендиректора Олександра Романюка.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін погодив продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Коболевым.

Також на час карантину "Нафтогаз" дозволив працювати з дому співробітникам з дітьми.