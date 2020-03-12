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12 марта 2020, четверг, 12:00 248
Общество 2020-03-12T12:00:54+02:00
Українські Новини
На время карантина "Нефтегаз" разрешил работать из дому сотрудникам с детьми

На время карантина "Нефтегаз" разрешил работать из дому сотрудникам с детьми

Анна Рудык
Эпидемия коронавируса, Нефтегаз, карантин в Киеве, карантин в Украине
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

На время карантина, который начался в Украине 12 марта, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" разрешила работать из дому сотрудникам с детьми.

Об этом сообщил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Что делать сотрудникам, если вашу школу или садик закрыли на карантин, а малолетнего ребенка не с кем оставить? Мы в "Нефтегазе" решили, что в таких случаях, по согласованию с вашим непосредственным руководителем и если вы не задействованы в непрерывном производственном процессе, вы имеете право работать удаленно", - написал он.

Также Коболев сообщил, что правление "Нефтегаза" предоставит инструкцию руководителям всех предприятий группы принять соответствующие решения, чтобы уже с 12 марта сотрудники, которые имеют такую необходимость, могли работать удаленно в случае введения карантина в учебных заведениях.

Как сообщали Українськi Новини, в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина.

А самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись из-за карантина.

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