Залишок коштів у держскарбниці скоротився майже на 40%

Залишки коштів на ЄКР скоротилися майже на 40%

Залишки коштів на ЄКР скоротилися майже на 40%

У той час як у лютому держскарбниця була наповнена, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в березні скоротився на 38,8% з 17,182 млрд гривень (на 1 березня) до 10,517 млрд гривень (на 1 квітня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (станом на 1 квітня), а максимальний – 17,547 млрд гривень за станом на 1 січня.

В 2019 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Після того, як у січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису, в лютому 2020 року державний бюджет по доходах виконано на 93,7%.

Після створення в Україні Агентства з управління держборгом, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в січні скоротився на 1,1% або на 0,94 млрд доларів до 83,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.