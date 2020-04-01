ЗСУ зазнали серйозних втрат: на Донбасі в бою загинув військовий, ще троє поранені

Вчора, 31 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 14 разів вдалися до порушень режиму припинення вогню. Загинув один військовий, ще двоє отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Основну активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник з мінометів калібру 120 мм та протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції наших військовослужбовців неподалік Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм - поблизу Луганського.

"На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати в рядах наших захисників. Вчора під час ворожого обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. Один воїн зі складу Об'єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва", - йдеться в повідомленні.

Також за даними розвідки, 31 березня знищені троє російських окупантів, ще один був поранений. Крім того, наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.

З початку поточної доби російські окупаційні війська обстріляли з станкових протитанкових гранатометів наші позиції поблизу Мар'їнки в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня на Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще четверо військових поранені.

Також 29 березня на Донбасі бойовики знову влаштовували провокації із забороненої зброї.