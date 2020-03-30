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30 марта 2020, понедельник, 08:19 107
Силовые структуры 2020-03-30T08:19:09+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики вновь устраивали провокации из запрещенного оружия

На Донбассе боевики вновь устраивали провокации из запрещенного оружия

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 29 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди защитников Украины за последние сутки не было. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По защитникам Павлополя противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив всего 10 мин. Для обстрелов неподалеку Водяного и Богдановка захватчики задействовали минометы калибра 82 мм, использовав всего 10 мин, а также гранатометы различных систем.

Дважды враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил три обстрела из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Объединенных сил вовремя реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции украинских защитников.

"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Вчера, 29 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли наши позиции с запрещенного минского договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены.

Тем временем Наев снова стал командующим ООС.

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