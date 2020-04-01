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  • Комаровський пояснив, чому ні в якому разі не можна приймати антибіотики для профілактики коронавіруса
01 квітня 2020, середа, 00:01 16
Медицина 2020-04-01T01:00:01+03:00
Українські Новини
Комаровський пояснив, чому ні в якому разі не можна приймати антибіотики для профілактики коронавіруса

Комаровський пояснив, чому ні в якому разі не можна приймати антибіотики для профілактики коронавіруса

Ярина Вацяк
Антибіотики, Коронавірус, Профілактика коронавірусу, лікування коронавірусу, поради Комаровського

Антибіотики для профілактики коронавірусу можуть тільки нашкодити вважає дитячий лікар і телеведучий доктор Євген Комаровський, який раніше порадив, які продукти можна їсти, якщо захворіли на коронавірус

Про це Комаровський розповів у своєму відеоблозі.

"Всесвітня організація охорони здоров'я все життя, всі вчені кажуть, що профілактична терапія антибіотиками не спрацьовує. Від того, що ви призначаєте антибіотики до того, як виникла пневмонія ви не можете пневмонії запобігти. Більш того, купа вчених все життя доводила нам, усім лікарям світу, що профілактична антибіотикотерапія збільшує ризик розвитку ускладнень", - сказав він.

Комаровський також нагадав, що антибіотики на віруси не діють.

"Раптом купа народу з приходом коронавірусу почала розповідати нам, що треба чи не при першому пчиху призначати антибіотики. Це повністю суперечить усім канонам медицини. Паки немає жодного дослідження, яке говорить, що треба з першого дня коронавірсу призначати антибіотики. Більш того, з максимально можливою ймовірністю це неправильно. Це збільшує ймовірність ускладнень. якщо порушена вентиляція легенів, якщо є дихальна недостатність, якщо знижені імунні сили, то завжди є ризик, що пневмонія розіб'ється тільки тієї бактерією, яка стійка до того антибіотика, який ви призначили. Тоді треба призначати більш тяжкі препарати вже в умовах стаціонару", - розповів лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський назвав ліки, які мають бути в домашній аптечці на випадок коронавірусу.

Також Комаровський назвав найгірші сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.

Крім того Комаровський вважає, що карантин в Україні закінчиться нескоро.

 

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