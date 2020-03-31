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31 березня 2020, вівторок, 20:02 57
Події 2020-03-31T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві жорстоко побили журналіста OBOZREVATEL

У Києві жорстоко побили журналіста OBOZREVATEL

Елена Новикова
Обозреватель, Напад на журналіста, Побиття журналіста, Роман Груша
Роман Груша. Фото: Facebook/Роман Груша
Роман Груша. Фото: Facebook/Роман Груша

27 березня в Києві банда підлітків жорстоко побила журналіста інтернет-видання OBOZREVATEL Романа Грушу. У діагнозы хлопця зазначені: перелом скулового комплексу, перелом орбіти ока, перелом носа і назоетмоідального комплексу, а також струс мозку та черепно-мозкові травми. Наразі він потребує термінової операції. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що напад стався 27 березня о 19:30 на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва.

"На мене напали і побили три людини, незнайомі хлопці. У який божевільний час ми живемо. Сидів на лавці біля під'їзду. Підійшли три особи років 16-18 років або близько того. Двоє сіли поруч, один став наді мною. Запитали, чи є сигарети, один відразу ж дістав ніж. Я сказав, що не курю. Почали питати, чи є гроші, що ховаю в кишенях. Я спробував встати", – розповів Груша.

За словами журналіста, його відразу штовхнув на лавку один з підлітків і почали ображати. Також йому погрожували. Груша помітив, що біля магазину за цією ситуацією спостерігає чоловік, тому він різко встав, а його відразу почали бити в голову з усіх сторін. Підлітки били сильно і точно. Спершу вони намагались наздогнати Грушу, але коли побачили, що він підбіг до магазину, то вирішили втекти.

Також журналіст додав, що біля магазину він попросив чоловіка-свідка викликати поліцію, але той проігнорував прохання.

А реакція співробітниці магазину, куди Роман зайшов за допомогою, стала ще більш шокуючою.

"Зайшов в магазин, поливаючи все кров'ю, навіть не міг викликати швидку, бо залив весь телефон. Попросив продавчиню викликати поліцію і швидку. Вона сказала, що у неї немає телефону і взагалі мені треба йти, а то я отпугиваю клієнтів. З цього я просто був в шоці. Пізніше вона дістала телефон і дзвонила начальству, скаржачись на мене", – розповідає Груша.

У результаті потерпілому самому довелося викликати екстрені служби. Його відразу ж госпіталізували. Попереду у хлопця складні операції і безліч нових обстежень. Повідомляється, що тільки за дорогі імпланти необхідно відразу заплатити 46 тис. гривень.

Реквізити для допомоги Роману Груші:

  • ПриватБанк 4149 4390 0225 1548
  • Монобанк 5375 4141 0002 7431
  • Мобільний журналіста: 063 85 82 031

Вартість лікування. Фото: OBOZREVATELВартість лікування. Фото: OBOZREVATEL

Як повідомляли Українські Новини, невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові. Замовнику і спільникові підпалу повідомили про підозру.

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