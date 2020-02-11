Заказчику и сообщнику поджога авто журналистки "Радио Свобода" сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины заочно сообщила вероятному заказчику о подозрении в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

В частности, в заказе преступления подозревается житель Львова, который ранее имел судимость и известный в криминальном мире по контрабандным схемам и хищению топлива на Львовской железной дороге.

По одной из версий следствия, к организации поджога он привлек сотрудника Франковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Полицейский отобрал исполнителя и передал деньги за выполненную "работу".

Сейчас предполагаемый организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщено о подозрении, он объявлен в международный розыск.

Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, сотруднику полиции - ходатайства о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная правовая квалификация преступления - по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля Галицкий районный суд Львова отправил под домашний арест подозреваемого в поджоге автомобиля Терещук.

Неизвестные ночью 30 января подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

Полиция начала расследовать возгорание автомобиля как поджог.