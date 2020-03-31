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31 березня 2020, вівторок, 16:34 7
Суспільство 2020-03-31T21:15:06+03:00
Українські Новини
Третина українських заробітчан у Польщі втратили роботу через COVID-19, а половина - не бояться інфекції

Третина українських заробітчан у Польщі втратили роботу через COVID-19, а половина - не бояться інфекції

Ольга Фандорина
Заробітчани, Польща, Українці, Заробітки

Третина українців, які живуть і працюють у Польщі, заявили про втрату або істотне обмеження роботи за коронавіруса. Про це свідчать результати опитування IRCenter, повідомляє Wirtualne Media.

60% українців стверджують, що вони відчули наслідки обмежень, введених в Польщі через пандемію коронавіруса.

30% опитаних залишилися без роботи або повинні були суттєво її обмежити. У 27% були інші проблеми з працевлаштуванням. При цьому 3% українців втратили житло.

Більше половини опитаних заявили, що не бояться коронавірусної інфекції.

Кожен п'ятий українець приїхав у Польщу з біометричною паспортом. 22% заявили, що залишаться в країні нелегально, якщо термін їх перебування в Польщі закінчиться.

Також 7% опитаних прогнозують, що їм доведеться виїхати з Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, через масштабних черг прикордонники відкрили пішохідний пропуск на кордоні з Польщею.

Польща закрила кордон і сотні українців не можуть потрапити додому. Утворилися кілометрові пробки.

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