Третина українських заробітчан у Польщі втратили роботу через COVID-19, а половина - не бояться інфекції

Третина українців, які живуть і працюють у Польщі, заявили про втрату або істотне обмеження роботи за коронавіруса. Про це свідчать результати опитування IRCenter, повідомляє Wirtualne Media.

60% українців стверджують, що вони відчули наслідки обмежень, введених в Польщі через пандемію коронавіруса.

30% опитаних залишилися без роботи або повинні були суттєво її обмежити. У 27% були інші проблеми з працевлаштуванням. При цьому 3% українців втратили житло.

Більше половини опитаних заявили, що не бояться коронавірусної інфекції.

Кожен п'ятий українець приїхав у Польщу з біометричною паспортом. 22% заявили, що залишаться в країні нелегально, якщо термін їх перебування в Польщі закінчиться.

Також 7% опитаних прогнозують, що їм доведеться виїхати з Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, через масштабних черг прикордонники відкрили пішохідний пропуск на кордоні з Польщею.

Польща закрила кордон і сотні українців не можуть потрапити додому. Утворилися кілометрові пробки.