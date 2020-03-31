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31 березня 2020, вівторок, 12:48 6
Економіка 2020-03-31T13:45:02+03:00
Українські Новини
Бензин і дизпаливо подешевшали на 1-2,5 гривні/літр за тиждень, - "Консалтингова група "А-95"

Бензин і дизпаливо подешевшали на 1-2,5 гривні/літр за тиждень, - "Консалтингова група "А-95"

Григорий Яковенко
Бензин, курс гривні, дизпаливо, Консалтингова група А-95, Сергій Куюн
Бензин. Фото: avtoblog.ua
Бензин. Фото: avtoblog.ua

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляє, що з 19 по 31 березня ціни на бензин і дизельне паливо знизилися в середньому на 1-2,5 гривні/літр.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За тиждень зниження пройшло у всіх мережах в діапазоні 1,00-2,50 гривень/літр. Стабілізація валютного курсу на міжбанку, а також перспектива отримання допомоги від МВФ (яка серед іншого покликана підтримати гривню) зміцнює прогноз на подальше зниження. Потенціал – до 3 гривень/літр. Але такий розрахунок справедливий для "мирного" часу", - пише Куюн.

При цьому він відзначає зниження на 15-40% реалізації палива мережами автозаправних станцій.

"Найбільший спад відзначений у "преміальних" мережах (до 40%), менший – в економ-сегменті (15-20%). Одна з версій такої особливості: більш заможні клієнти "люксових" станцій дотримуються карантину, знизивши пересування до мінімуму. Просіло все – і приватний, і корпоративний сегменти", - підкреслив експерт.

Куюн зазначив, що найбільше зниження продажів спостерігається у південних та західних регіонах України, що пов'язано зі зниженням туристичного потоку і з закриттям кордонів.

Також, за його словами, зараз складається сприятлива ситуація для тіньового ринку нафтопродуктів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 березня, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Також мережа АЗС KLO заявила, що зниження цін на нафту не вплине на ціну палива з-за зниження курсу гривні.

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