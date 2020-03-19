Снижение цен на нефть не повлияет на цену топлива из-за снижения курса гривны, - KLO

Снижение мировых цен на нефть не повлияет на цену бензина и дизтоплива из-за снижения курса гривны.

Об этом Українським Новинам сообщил финансовый директор сети АЗС KLO Игорь Чернявский.

"Нефтепродукты из более дешевой нефти попадут в Украину в апреле. И логично предположить, что цены на бензин для потребителя снизятся. Но важно понимать, что в цене бензина для конечного потребителя составляющая нефти около 40%, остальное - это налоги, которые рассчитываются в евро. А гривна уже сейчас существенно ослабла и на фоне кризиса, скорее всего, продолжит дешеветь и нивелирует эффект от дешевой нефти", - сказал он.

Кроме того, Чернявский отметил, что Беларусь уже ограничила поставки нефтепродуктов в Украину, поскольку сама испытывает дефицит из-за неопределенности с поставками российской нефти на свои заводы.

Он подчеркнул, что в связи с этим на украинском рынке уже чувствуется дефицит дизельного топлива и газа, который тоже откорректирует цены на топливо.

Как сообщали Українські Новини, обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет.

Также АМКУ прогнозирует падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть.