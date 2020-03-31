Столичні медики отримають додаткові виплати вже у квітні, - Кличко

У той час, як у Києві вже 107 хворих на коронавірус, Київська міська рада виділила 894 млн гривень на доплати столичним медикам.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.



"Зазначу, що на позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних працівників в умовах боротьби з коронавірусом. На доплати столичним медикам виділили 894 млн гривень. Мова йде про всі медустанови другої ланки охорони здоров'я", - сказав він.



Мер Києва зазначив, що додаткове фінансування отримають медпрацівники, які працюють з хворими на коронавірус.



"Доплати лікарям інфекційних відділень, які рятують киян від вірусу, складуть від 5 до 10 тис. гривень. Перші виплати медики отримають вже у квітні", - сказав Кличко.



Також мер Києва подякував столичним лікарям, які в ці тижні, ризикуючи своїм здоров'ям і життям консультують, лікують, рятують киян.



Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими.