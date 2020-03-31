Федерація регбі США оголосила про банкрутство через пандемію коронавірусу

Через пандемію коронавірусу і карантину практично по всьому світу, більшість підприємств зазнали кризи і закрили виробництва. Так, Facebook надасть фінансову підтримку для ЗМІ, чиї рейтинги значно впали. Тим часом, федерація регбі США заявила про банкрутство через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби федерації.

Наголошується, що рада директорів з регбі США і Конгрес проголосували за оголошення банкрутства після вивчення всіх варіантів вирішення поточних проблем та підтримки фінансового впливу припиненого доходу через COVID-19.

Згідно з інформацією відомства, федерація має намір реорганізувати управління, і після закінчення епідемії продовжити свою діяльність.

"Це найскладніший період, з яким ми зіткнулися, і всі рішення були ретельно обдумані і зважені", - зазначила голова федерації США Барбара О'брайен.

Крім того, всі змагання і спортивні заходи з регбі скасовано на невизначений термін.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 31 березня кількість інфікованих коронавірусом досягло 800 тисяч.