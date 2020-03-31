підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Федерація регбі США оголосила про банкрутство через пандемію коронавірусу
31 березня 2020, вівторок, 11:39 8
Америка 2020-03-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
Федерація регбі США оголосила про банкрутство через пандемію коронавірусу

Федерація регбі США оголосила про банкрутство через пандемію коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Банкрутство, Регбі, Коронавірус
Регбі.Фото: pixabay
Регбі.Фото: pixabay

Через пандемію коронавірусу і карантину практично по всьому світу, більшість підприємств зазнали кризи і закрили виробництва. Так, Facebook надасть фінансову підтримку для ЗМІ, чиї рейтинги значно впали. Тим часом, федерація регбі США заявила про банкрутство через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби федерації.

Наголошується, що рада директорів з регбі США і Конгрес проголосували за оголошення банкрутства після вивчення всіх варіантів вирішення поточних проблем та підтримки фінансового впливу припиненого доходу через COVID-19.

Згідно з інформацією відомства, федерація має намір реорганізувати управління, і після закінчення епідемії продовжити свою діяльність.

"Це найскладніший період, з яким ми зіткнулися, і всі рішення були ретельно обдумані і зважені", - зазначила голова федерації США Барбара О'брайен.

Крім того, всі змагання і спортивні заходи з регбі скасовано на невизначений термін.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 31 березня кількість інфікованих коронавірусом досягло 800 тисяч.

Більше новин про: США Банкрутство Регбі Коронавірус

Трамп сподівається, що від коронавірусу в США помр...
За добу надійшло 378 підозр на коронавірус: карта ...
Харківський "Олімп" Ярославського достроково став ...
Низька якість продукції та махінації Жеваго привел...
В Україні підтвердили 549 випадків COVID-19. Померли від коронавірусу 13 осіб
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Новини
У Зеленського не знають вартість рейсу борту Президента для евакуації українців з Австрії 13:38 Документ
Більше 11 тис. українців ще очікують евакуації з-за кордону після закриття кордонів 12:21
Міністр не поїхав на зустріч "групи друзів України в ЄС" у Брюсселі через коронавірус 12:04
14,6 тис. українців хотіли повернутись в Україну до закриття кордонів 16:41
Четверта смерть українки за кордоном сталась в Італії до підтвердження коронавірусу 14:18
більше новин
Більше 11 тис. українців ще очікують евакуації з-за кордону після закриття кордонів 12:21
У Зеленського не знають вартість рейсу борту Президента для евакуації українців з Австрії 13:38 Документ
більше новин
Більше 11 тис. українців ще очікують евакуації з-за кордону після закриття кордонів 12:21
У Зеленського не знають вартість рейсу борту Президента для евакуації українців з Австрії 13:38 Документ
більше новин
Кількість хворих на COVID-19 наближається до 800 тис. Дані на 31 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok