Загострення на Донбасі: загинув боєць ЗСУ, ще четверо поранені

Вчора, 30 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення і один - бойову травму. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї.

Дванадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог шість раз обстріляв позиції українських захисників.

"Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкрили прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли. Вчора, 30 березня, в результаті обстрілу ворога один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення і один - бойову травму", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Також зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня на Донбасі бойовики знову влаштовували провокації із забороненої зброї.

Раніше бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ з продуктами харчування, двоє військових поранені.